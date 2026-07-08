Avvocato Ligas raddoppia | Sky conferma due nuove stagioni della serie rivelazione con Luca Argentero

Sky ha annunciato il rinnovo di Avvocato Ligas per una seconda e una terza stagione. La serie, interpretata da Luca Argentero, ha ricevuto conferme dopo aver ottenuto successo di pubblico e critica. La produzione continuerà con nuovi episodi, senza indicazioni di date di uscita. La serie italiana, che ha riscosso apprezzamenti, proseguirà con ulteriori stagioni in programma.

Dopo aver conquistato pubblico e critica, Avvocato Ligas si prepara a vivere un nuovo capitolo. Sky ha infatti ufficializzato il rinnovo della serie per una seconda e una terza stagione, confermando la fiducia in uno dei titoli italiani più apprezzati degli ultimi anni. Un risultato che arriva dopo il successo della prima stagione, capace di affermarsi tra le produzioni Sky Original più seguite e di ottenere importanti riconoscimenti nel panorama televisivo nazionale, tra cui il Nastro d’Argento Grandi Serie, oltre a diverse candidature ai principali premi dedicati alla fiction italiana. Il merito è anche di un protagonista fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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