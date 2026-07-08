Le indagini sul duplice omicidio di una donna e della figlia avvenuto a Pietracatella si concentrano su una persona che avrebbe scoperto di essere stata avvelenata con la ricina. La polizia ha raccolto elementi che collegano questa persona all’utilizzo della sostanza. Non sono stati ancora resi noti dettagli sugli arresti o sui sospettati. La procura sta valutando le prove per chiarire le responsabilità.

Le indagini sul duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, morte dopo essere state avvelenate con la ricina a Pietracatella, potrebbero essere vicine a una svolta. Secondo fonti investigative, negli ultimi giorni sarebbero stati compiuti «significativi passi avanti», anche se al momento il fascicolo resta aperto contro ignoti e non risultano persone formalmente indagate per gli omicidi. L’ipotesi del segreto scoperto da Antonella. Tra le piste seguite dagli inquirenti c’è quella secondo cui Antonella Di Ielsi avrebbe scoperto un segreto che l’avrebbe profondamente scossa, tanto da maturare l’intenzione di separarsi dal marito. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Avvelenate con la ricina, finalmente la svolta definitiva: “Lei lo aveva scoperto!”

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