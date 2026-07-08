Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ad Avola per detenzione di droga a fini di spaccio. La Polizia ha trovato circa mezzo chilo di sostanze stupefacenti nell’auto con cui viaggiava insieme al figlio minore. La compagna dell’uomo è stata denunciata per lo stesso reato.

Un arresto e una denuncia ad Avola, dove un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la compagna è stata denunciata per lo stesso reato. L’intervento è avvenuto nella periferia della città, dove gli agenti hanno sequestrato 5 panetti di hashish, 8 grammi di cocaina e 1300 euro in contanti. Operazione antidroga nella periferia di Avola Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito delle attività quotidiane di contrasto alla vendita e al consumo di sostanze stupefacenti, coordinate dalla Questura di Siracusa e dai Commissariati della provincia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Avola, in auto con il figlio minorenne e mezzo chilo di droga: la Polizia incastra una coppia

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Avola. Beccato con mezzo chilo di droga e soldi, in auto il figlio minorenne e la compagna

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