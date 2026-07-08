La tratta dell’autostrada A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello sarà chiusa per una notte. In alternativa, si può uscire a Calenzano, seguire la segnaletica gialla sulla SP8 verso Bologna e rientrare in autostrada alla stazione di Barberino di Mugello.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello, verso Bologna. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: tratto Calenzano-Barberino di Mugello chiuso una notte

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