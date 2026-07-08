Autocisterna resta incastrata sulla Brindisi-Lecce | traffico in tilt
Un’autocisterna si è bloccata sotto il cavalcavia di viale Caduti di via Fani, sulla superstrada Brindisi-Lecce. Il veicolo ha ostruito la carreggiata, causando disagi nel traffico, che è stato deviato nel quartiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per rimuovere il mezzo e ripristinare la viabilità. Nessun ferito è stato segnalato. La strada resta chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni.
Un'autocisterna è rimasta bloccata sotto il cavalcavia di viale Caduti di via Fani,lungo la superstrada Brindisi-Lecce. Il traffico è stato deviato nel quartiere. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Segui gli aggiornamenti su Brindisi.
Notizie e thread social correlati
Lecce, viale Foscolo chiusa e traffico in tilt: «Cercheremo di aprire per Lecce - Juve»A Lecce, il viale Foscolo è stato chiuso, causando disagi al traffico e congestionamenti nella zona nord della città.
Treni in tilt in Puglia, guasto sulla linea all'altezza di Ostuni: circolazione in tilt. Fino a due ore di ritardo sulla Bari LecceUn guasto sulla linea ferroviaria tra Bari e Lecce ha causato il blocco dei treni all’altezza di Ostuni.