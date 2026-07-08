Autocisterna resta incastrata sulla Brindisi-Lecce | traffico in tilt

Da quotidianodipuglia.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’autocisterna si è bloccata sotto il cavalcavia di viale Caduti di via Fani, sulla superstrada Brindisi-Lecce. Il veicolo ha ostruito la carreggiata, causando disagi nel traffico, che è stato deviato nel quartiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per rimuovere il mezzo e ripristinare la viabilità. Nessun ferito è stato segnalato. La strada resta chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni.

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Un'autocisterna è rimasta bloccata sotto il cavalcavia di viale Caduti di via Fani,lungo la superstrada Brindisi-Lecce.  Il traffico è stato deviato nel quartiere. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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