La Commissione europea ha annunciato un cambiamento di strategia nel settore automobilistico, puntando su auto elettriche a basso costo per contrastare le importazioni cinesi. Questa decisione coincide con una crisi grave nel settore in Germania, dove le vendite di auto tradizionali sono in calo. Ora, l’industria europea si trova a dover affrontare due sfide: la crisi interna e la competizione esterna con veicoli elettrici più accessibili.

L’ industria europea dell’auto è arrivata a un bivio storico. Da un lato, l’onda d’urto di una crisi senza sconti in Germania. Dall’altro, l’atteso sbarco delle nuove auto elettriche economiche promosse in Commissione europea. Nel Vecchio Continente il settore auto è "a rischio di estinzione": sono parole che non lasciano spazio a dubbi, quelle del vicepresidente dell’Esecutivo Ue, Stéphane Séjourné, nel dibattito che si è tenuto ieri alla plenaria di Strasburgo sulla Competitività dell’industria automobilistica europea. Per scongiurare il collasso del comparto, l’Ue mette in campo veicoli elettrici “Made in Europe“ e accessibili al ceto medio e basso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Auto, la Ue inverte la rotta. Elettriche low cost anti Cina

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AUTO ELETTRICHE: STA CROLLANDO TUTTO

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