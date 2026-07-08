Una professionista dell’Università di Macerata è stata nominata vicepresidentessa nazionale del Counipar, organismo che rappresenta gli organismi universitari di parità. La nomina riguarda una componente di lunga data dell’ente. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore. La figura entrerà a far parte del consiglio direttivo del Counipar, con l’obiettivo di contribuire alle attività di rappresentanza e promozione delle politiche di parità negli atenei italiani.

Una professionista dell’ Università di Macerata entra nella guida nazionale degli organismi universitari di parità. Elisa Attili, componente del personale tecnico-amministrativo di Unimc e del Comitato unico di garanzia dell’Ateneo, è stata nominata vicepresidente di Counipar, la Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane. "Rivolgo a Elisa Attili le mie più vive congratulazioni", sottolinea il rettore John McCourt. "Questa nomina – aggiunge – riconosce un impegno serio, generoso e qualificato. È un risultato che valorizza il percorso personale e professionale e, insieme, il lavoro del Cug e dell’Università di Macerata su temi fondamentali per la vita democratica delle nostre comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attili da Unimc alla vicepresidenza nazionale del Counipar

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Si parla di: Attili da Unimc alla vicepresidenza nazionale del Counipar; Università di Macerata, prestigioso incarico per Elisa Attili nel sistema universitario nazionale.

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