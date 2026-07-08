ATA 24 mesi Allegato G entro il 13 luglio | cosa succede se non si compila

Prosegue la pubblicazione, da parte degli Uffici scolastici provinciali, delle graduatorie provvisorie ATA 24 mesi. In questa fase gli aspiranti interessati possono compilare l’Allegato G, utile per indicare le scuole da cui essere convocati per le supplenze dalle graduatorie di istituto. Durante la diretta di Orizzonte Scuola, Cristina Dal Pino di Anief ha risposto ai quesiti degli utenti, chiarendo alcuni aspetti legati alla presentazione dell’Allegato G. Una delle domande poste riguarda gli aspiranti che non hanno presentato domanda ATA 24 mesi quest’anno: devono comunque compilare l’Allegato G? Chi decide di non presentarlo non sarà inserito nelle graduatorie di istituto e, di conseguenza, non potrà essere convocato per le supplenze brevi e temporanee tramite tali graduatorie. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: ecco a cosa fare attenzione. Le info utili

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Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi. Intanto gli aspiranti, fino al 13 luglio 2026, possono compilare l’Allegato G per scegliere le scuole in cui chiedere l’inserimento nelle graduatorie di istituto… x.com

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