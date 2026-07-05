ATA 24 mesi Allegato G entro il 13 luglio | si può annullare e ripresentare la domanda in caso di errore

È stato chiarito che è possibile annullare e ripresentare l’Allegato G relativo all’ATA 24 mesi entro il 13 luglio, nel caso si rilevassero errori. La procedura è stata spiegata durante una diretta organizzata da un sito specializzato, con un rappresentante di un’associazione sindacale. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla procedura, ma si conferma che si può procedere alla ripresentazione della domanda in caso di sbagli.

Per fare il punto sulla procedura, Orizzonte Scuola ha organizzato una diretta con Alberico Sorrentino di Anief-Condir. Tra le domande affrontate: è possibile annullare e ripresentare l’Allegato G in caso di errore? La risposta è sì. Se l’aspirante si accorge di aver commesso un errore, può annullare la domanda già inoltrata e procedere con una nuova compilazione e un nuovo invio, sempre entro i termini previsti. La funzione è disponibile all’interno della stessa area di Istanze Online utilizzata per la scelta delle sedi. È quindi importante, prima della scadenza, controllare con attenzione i dati inseriti e verificare che la domanda risulti correttamente inoltrata. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: come fare la domanda passo dopo passo

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