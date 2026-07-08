Assunzione docenti 2026 USR Lombardia convoca E il contingente? E le scuole disponibili?

L’USR Lombardia ha avviato le operazioni di assunzione dei docenti per il 2026, convocando il personale dalle graduatorie di merito. La procedura riguarda le assunzioni in diverse scuole, ma ancora non sono stati definiti i contingenti né il numero di posti disponibili. Le convocazioni sono state aperte e proseguiranno secondo le graduatorie, senza ulteriori dettagli su quanti insegnanti saranno coinvolti o quali scuole saranno interessate.

Avvio delle operazioni di assunzioni dell’anno scolastico 202627 per il personale docente. USR Lombardia ha aperto i turni di convocazione dalle graduatorie di merito. E il contingente? E i posti disponibili? L’USR Lombardia – e possiamo sperare lo facciano anche altre regioni già nella giornata di oggi – ha avviato la FASE 1 scelta delle province. Qui le convocazioni Ricordiamo che gli Uffici Scolastici convocano sempre un numero di candidati superiore ai posti disponibili, per gestire eventuali rinunce. Pertanto è già possibile avviare la fase 1 Scelta della provincia, nelle more della pubblicazione del contingente. La convocazione non costituisce infatti garanzia di assunzione ma è propedeutica alle operazioni successive, si tratta di un anticipo dato che in pochissime settimane bisognerà gestire operazioni complesse. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Docenti sostegno: assunzioni, continuità e non solo. Facciamo il punto

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