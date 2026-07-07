Immissioni in ruolo docenti 2026 posti disponibili dopo la mobilità Ecco in quali scuole AGGIORNATO con Lombardia

Dopo la pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo, sono stati resi noti i posti disponibili per le immissioni in ruolo dei docenti nel 2026. La lista riguarda le scuole di varie regioni e tiene conto delle assegnazioni di incarichi a tempo indeterminato già effettuate, al netto degli accantonamenti. La pubblicazione segna l'inizio della fase di assunzione dei precari in vista delle prossime immissioni.

Immissioni in ruolo docenti: la pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di cattedraruolo dei colleghi già assunti a tempo indeterminato, al netto degli accantonamenti, apre la stagione dell’assunzione dei precari. Cosa sappiamo per il 202627. Il totale dei posti disponibili, nella terza fase dei movimenti dei docenti di ruolo (trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale) viene suddiviso al 50% tra mobilità e immissioni in ruolo. Per l’a.s. 202627 l’eventuale posto dispari va assegnato alle immissioni in ruolo. Disposte le operazioni di mobilità dei docenti di ruolo, i cui esiti sono stati pubblicati il 29 maggio, i posti ancora vacanti saranno disponibili per le assunzioni in ruolo Saranno utilizzati tutti per i ruoli? Non lo sappiamo, dipende dalla richiesta del Ministero e dall’autorizzazione del MEF. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili

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