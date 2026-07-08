Assorbenti gratis nelle scuole | la Campania approva un progetto pilota Cosa fanno il resto d’Italia e gli altri Stati

La regione Campania ha approvato un progetto pilota per distribuire gratuitamente assorbenti nelle scuole. La proposta mira a garantire accesso ai prodotti igienici durante il ciclo mestruale. Nel resto d’Italia, alcune regioni stanno discutendo iniziative simili, ma nessuna ha ancora adottato un piano su larga scala. In altri Paesi europei, alcune città offrono già prodotti gratuiti nelle scuole o in spazi pubblici.

«Io ho un dubbio: se il ciclo mestruale ce lo avessero avuto gli uomini, molto probabilmente i prodotti igienici sarebbero già gratuiti». È la frase pronunciata del Consigliere regionale della Campania Davide D’Errico mentre propone un progetto pilota per distribuire gratuitamente i prodotti per le mestruazioni nelle scuole. La mozione, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, mira a ridurre le diseguaglianze di genere e ad affrontare il tema della cosiddetta povertà mestruale. Una proposta che si inserisce in un Paese con l’iva sugli assorbenti al 10%, una tra le più alte d’Europa dove in media è intorno a 4%. La proposta non è una novità. 🔗 Leggi su Open.online

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