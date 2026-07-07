Assegnazioni provvisorie 2026 ci siamo | sindacati convocati dal Ministero giovedì 9 luglio alle 15 | 00 per contratto integrativo

Il Ministero ha convocato i sindacati giovedì 9 luglio alle 15:00 per discutere il contratto integrativo relativo alle assegnazioni provvisorie 2026. Docenti e personale ATA attendono ancora la definizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) per la mobilità dell’anno scolastico 2026-27. La convocazione mira a definire i dettagli delle assegnazioni temporanee e le modalità di mobilità per il prossimo anno scolastico.

Docenti e personale ATA sono in attesa della definizione del CCNI per la mobilità annuale 202627: a giorni è prevista la convocazione delle sigle sindacali per definire i dettagli del Contratto Collettivo Integrativo. Secondo quanto raccolto da Orizzonte Scuola, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato i sindacati per giovedì 9 luglio alle 15:00. Solo dopo il confronto con le parti sociali e la pubblicazione dell’ordinanza si potranno definire con esattezza i profili ammessi, i requisiti stringenti e il cronoprogramma ufficiale delle domande. Come ogni anno, tra i docenti cresce l’attesa, ma anche l’incertezza: su tutti il dubbio se sia lecito concorrere per una classe di concorso diversa da quella di titolarità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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