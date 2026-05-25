Centri anziani di Latina pronto il piano da tre milioni | Strutture sicure e moderne

Il Comune di Latina ha annunciato un investimento di tre milioni di euro per ristrutturare i dieci centri anziani del territorio. Durante un incontro con i rappresentanti delle strutture, sono stati presentati i piani per migliorare la sicurezza e la modernità delle sedi. L’obiettivo è realizzare spazi più sicuri e funzionali per gli utenti. La somma sarà destinata a lavori di ristrutturazione e adeguamenti strutturali.

Latina, 25 maggio 2026 – Si è tenuto oggi, presso gli uffici dei Servizi sociali del Comune di Latina, un importante incontro tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti dei dieci centri anziani del territorio. Al centro del tavolo, la pianificazione degli interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno le strutture cittadine, grazie a un finanziamento complessivo di tre milioni di euro. Presenti il vice sindaco Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori pubblici e Manutenzioni, l’assessore ai Servizi sociali Maurizio Galardo, il personale dei competenti uffici, e i presidenti dei centri sociali Vittorio Veneto, Borgo Bainsizza, Borgo Grappa, Borgo Podgora-Borgo Carso, Nuova Latina, Latina Scalo, Borgo Faiti, Borgo Isonzo e Borgo San Michele. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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