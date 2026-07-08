Martedì 7 luglio 2026, su Rai1 il match Svizzera contro Colombia dei Mondiali ha attirato 1.000 spettatori. La percentuale di share non è stata indicata. Su Canale5, il programma Memories è stato il più seguito della serata.

Nella serata di ieri, martedì 7 luglio 2026, su Rai1 Mondiali 2026 – Svizzera-Colombia interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Memories conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Storie al Bivio di Sera intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 .e alla fine arriva Polly incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Le Grandi Domande di Freedom totalizza.000 spettatori (%). Su La7 The Peacemaker raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Nove Comedy Club raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 7 Luglio 2026

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