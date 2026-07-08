ascolti tv i dati del 7 luglio 2026

I Mondiali di calcio trasmessi su Rai1 hanno registrato 4.032.000 spettatori e il 36% di share tra le 22 e le 00:50, con il primo tempo a circa 4 milioni. La partita Svizzera-Colombia ha attirato un pubblico consistente durante la serata di martedì 7 luglio 2026. Nessun altro evento televisivo ha superato questi numeri nello stesso intervallo orario.

Bene i Mondiali. Nella serata di ieri, martedì 7 luglio 2026, su Rai1 Mondiali 2026 – Svizzera-Colombia porta a casa 4.032.000 spettatori pari al 36% di share dalle 22 alle 00:50 (primo tempo a 4.831.000 e il 31.7%, secondo tempo a 3.935.000 e il 36.2%, supplementari a 3.239.000 e il 43.9%, rigori a 3.399.000 e il 54.2%). Poi, su Canale5 Memories registra 1.614.000 spettatori con uno share del 13% dalle 21:56 alle 00:15. Su Rai2, Storie al Bivio di Sera intrattiene 373.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 .e alla fine arriva Polly si ferma a 606.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3, dopo la presentazione (765.000 – 4.8%), Che Ci Faccio Qui segna 946. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Conexión Sur julio 3 de 2026

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