Ascolti tv di martedì 7 luglio 2026 | Svizzera-Colombia domina la prima serata
Martedì 7 luglio 2026, la partita Svizzera-Colombia ha registrato i maggiori ascolti in prima serata, superando gli altri programmi. Il dato si riferisce alla quota di pubblico che ha seguito l’incontro di calcio. La stessa sera, altri programmi, come “Ciao Darwin”, hanno ottenuto buoni risultati, mentre “Chi l’ha visto?” si è fermato a numeri più bassi. La giornata televisiva si è conclusa con “La Ruota della Fortuna” in vetta tra i programmi serali.
Ascolti TV 27 giugno 2026: La Ruota della Fortuna domina, Affari Tuoi insegue. Ciao Darwin vince la notte Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? Gli ascolti tv di ieri, martedì 7 luglio 2026, premiano nettamente Rai 1 grazie agli ottavi dei Mondiali 2026. La partita Svizzera-Colombia ha conquistato la prima serata con 4.032.000 spettatori e il 36% di share, in onda dalle 22 alle 00:50. Un risultato cresciuto nel corso della serata: il primo tempo ha raccolto 4.831.000 spettatori con il 31,7%, il secondo 3.935.000 con il 36,2%, i supplementari 3. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
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