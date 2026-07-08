Ascolti tv di martedì 7 luglio 2026 | Svizzera-Colombia domina la prima serata

Notizia in breve

Martedì 7 luglio 2026, la partita Svizzera-Colombia ha registrato i maggiori ascolti in prima serata, superando gli altri programmi. Il dato si riferisce alla quota di pubblico che ha seguito l’incontro di calcio. La stessa sera, altri programmi, come “Ciao Darwin”, hanno ottenuto buoni risultati, mentre “Chi l’ha visto?” si è fermato a numeri più bassi. La giornata televisiva si è conclusa con “La Ruota della Fortuna” in vetta tra i programmi serali.