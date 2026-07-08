Ascolti TV | Martedì 7 Luglio 2026 Svizzera-Colombia svetta al 36% solo i rigori 54.2% Canale5 al 13% con Memories

Notizia in breve

Martedì 7 luglio 2026, la partita Svizzera contro Colombia ha totalizzato 4.032.000 spettatori, con il 36% di share, trasmessa su Rai1 dalle 22 alle 00:50. I rigori hanno coinvolto il 54,2% del pubblico. Su Canale5, la trasmissione Memories ha raggiunto il 13% di share. La partita ha avuto un picco di ascolti durante il primo tempo, mentre i rigori hanno attirato una percentuale maggiore di telespettatori.