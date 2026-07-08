Ascolti TV | Martedì 7 Luglio 2026 Svizzera-Colombia svetta al 36% solo i rigori 54.2% Canale5 al 13% con Memories
Martedì 7 luglio 2026, la partita Svizzera contro Colombia ha totalizzato 4.032.000 spettatori, con il 36% di share, trasmessa su Rai1 dalle 22 alle 00:50. I rigori hanno coinvolto il 54,2% del pubblico. Su Canale5, la trasmissione Memories ha raggiunto il 13% di share. La partita ha avuto un picco di ascolti durante il primo tempo, mentre i rigori hanno attirato una percentuale maggiore di telespettatori.
Nella serata di ieri, martedì 7 luglio 2026, su Rai1 Mondiali 2026 – Svizzera-Colombia interessa 4.032.000 spettatori pari al 36% di share dalle 22 alle 00:50 (primo tempo a 4.831.000 e il 31.7%, secondo tempo a 3.935.000 e il 36.2%, supplementari a 3.239.000 e il 43.9%, rigori a 3.399.000 e il 54.2%). Su Canale5 Memories conquista 1.614.000 spettatori con uno share del 13% dalle 21:56 alle 00:15. Su Rai2 Storie al Bivio di Sera intrattiene 373.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 .e alla fine arriva Polly incolla davanti al video 606.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui segna 946.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Le Grandi Domande di Freedom totalizza 418. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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