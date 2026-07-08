ascolti tv del 7 luglio stefano de martino si gioca il tutto per tutto

Su Rai 1, during gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, sono state trasmesse le partite tra Svizzera e Colombia. La partita ha attirato l’attenzione dei telespettatori, anche se l’Italia non era presente nel torneo.

Su Rai 1 sono scese in campo per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 Svizzera e Colombia. Anche se l’Italia è assente il calcio è protagonista del piccolo schermo e catalizza l’attenzione dei telespettatori. Mediaset cerca di contrastare il colabrodo dello share senza sprecare gli show di punta. Così, ha trasmesso su Canale 5 il film Memories e su Italia 1 E alla fine arriva Polly. Mentre su Rete 4 Roberto Giacobbo è andato in onda con le grande domande di Freedom. Su Rai 2 abbiamo visto Storie al bivio di Sera e su Rai 3 Che ci faccio qui. La7 ha trasmesso The Peacemaker con Nicole Kidman. Nell’access prime time è tornato Stefano De Martino con Affari Tuoi Mundial su Rai 1. 🔗 Leggi su Dilei.it

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