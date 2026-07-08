Aria condizionata che puzza | perché succede e cosa fare
L’aria condizionata in auto emana cattivi odori. La causa più comune è la formazione di muffa o batteri sui filtri e sulle condutture. Per risolvere, si può sostituire il filtro dell’aria o pulire le parti interne con prodotti specifici. È importante verificare regolarmente lo stato del sistema e assicurarsi che non ci siano accumuli di sporco o umidità.
Ecco come riconoscere e risolvere i più frequenti problemi al sistema di climatizzazione della propria auto che causano i cattivi odori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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