Aria condizionata che puzza | perché succede e cosa fare

Da gazzetta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’aria condizionata in auto emana cattivi odori. La causa più comune è la formazione di muffa o batteri sui filtri e sulle condutture. Per risolvere, si può sostituire il filtro dell’aria o pulire le parti interne con prodotti specifici. È importante verificare regolarmente lo stato del sistema e assicurarsi che non ci siano accumuli di sporco o umidità.

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