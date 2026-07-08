Argentina che Lautaro | il suo ingresso cambia gli ottavi con l’Egitto

Lautaro Martínez è entrato nel secondo tempo della partita contro l’Egitto, contribuendo a cambiare l’andamento del match e portando l’Argentina agli ottavi di finale. La sua presenza in campo ha influito sul risultato, che ha visto la squadra sudamericana superare gli avversari. Alla fine della partita, oltre a Messi, anche il tecnico ha mostrato soddisfazione per l’andamento del team. La partita ha visto un primo tempo difficile, con un periodo di circa quindici minuti in cui la squadra ha rischiato.

Il Toro Martìnez fa sorridere più di un Leo: a gioire, infatti, alla fine della partita con l’Egitto, non è soltanto Lionel Messi, riscattatosi dopo il drammatico primo tempo con quindici paurosi minuti, ma anche Lionel Scaloni, il c.t. dell’ Albiceleste che esulta anche per la sua mossa a partita in corso. L’Argentina, ad Atlanta, vince un’epica partita contro l’Egitto, rimontando i nord africani solo nell’ultimo quarto d’ora. E a risultare decisivo, oltre al Dio con la maglia 10, è stato anche il 10 dell’Inter, dal momento del suo ingresso in campo: per lui, la partecipazione chiave nel gol del 2-2, e l’ assist fantastico in occasione della rete del sorpasso. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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ARGENTINA OPENS UP THE SCORING Lautaro Martinez scores penalty up vs. Honduras | ESPN FC

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Lautaro Martinez agli ottavi con l’Argentina, 63 minuti in campo contro Capo Verde: i numeri del suo matchLautaro Martinez ha giocato 63 minuti nella partita tra Argentina e Capo Verde, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026.

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Temi più discussi: Mondiali, l'Argentina di Lautaro agli ottavi di finale; Argentina, ad affiancare Messi ci sarà ancora Lautaro: la coppia d'oro di Scaloni; Lo Celso, Lautaro Martinez e il solito Messi: 3-1 dell'Argentina alla Giordania; Perché Lautaro non gioca titolare Argentina-Egitto: infortunio o scelta tecnica da parte di Scaloni?.

Un'altra, l'ennesima, partita meravigliosa di questo Mondiale. L'Argentina ha visto il baratro, era nel baratro: ma l'orgoglio dei campioni del Mondo non ha fine. Non ha fine neanche Lionel Messi che, sino al 75' è stato per distacco il peggiore in campo. Lautaro x.com

Lautaro ha giocato il Mondiale 2022 infortunato e ha affrontato forti critiche per le sue prestazioni. Questa volta, arriva come la principale speranza dell'Argentina. Se è titolare, ha tutto il necessario per guidarli verso la gloria. Buona fortuna, El Toro : r/FCInter reddit

Argentina, Lautaro: Messi il nostro leader. Vederlo piangere alla fine...Un gol e un assist: Lionel Messi è stato ancora protagonista nell'Argentina, decisivo nella vittoria per 3-2 in rimonta della nazionale albiceleste contro l'Egitto. Eppure la partita della Pulce non è ... sport.sky.it

Il nerazzurro dopo la vittoria dell'Argentina sull'Egitto: La rimonta dallo 0-2 è la dimostrazione del carattere della squadra. E Leo è il nostro leaderIl nerazzurro dopo la vittoria dell'Argentina sull'Egitto: La rimonta dallo 0-2 è la dimostrazione del carattere della squadra. E Leo è il nostro leader ... gazzetta.it