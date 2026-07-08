Argentina che Lautaro | il suo ingresso cambia gli ottavi con l’Egitto

Da forzainter.eu 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lautaro Martínez è entrato nel secondo tempo della partita contro l’Egitto, contribuendo a cambiare l’andamento del match e portando l’Argentina agli ottavi di finale. La sua presenza in campo ha influito sul risultato, che ha visto la squadra sudamericana superare gli avversari. Alla fine della partita, oltre a Messi, anche il tecnico ha mostrato soddisfazione per l’andamento del team. La partita ha visto un primo tempo difficile, con un periodo di circa quindici minuti in cui la squadra ha rischiato.

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Il Toro Martìnez fa sorridere più di un Leo: a gioire, infatti, alla fine della partita con l’Egitto, non è soltanto Lionel Messi, riscattatosi dopo il drammatico primo tempo con quindici paurosi minuti, ma anche Lionel Scaloni, il c.t. dell’ Albiceleste che esulta anche per la sua mossa a partita in corso. L’Argentina, ad Atlanta, vince un’epica partita contro l’Egitto, rimontando i nord africani solo nell’ultimo quarto d’ora. E a risultare decisivo, oltre al Dio con la maglia 10, è stato anche il 10 dell’Inter, dal momento del suo ingresso in campo: per lui, la partecipazione chiave nel gol del 2-2, e l’ assist fantastico in occasione della rete del sorpasso. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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ARGENTINA OPENS UP THE SCORING Lautaro Martinez scores penalty up vs. Honduras | ESPN FC

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