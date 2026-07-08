Tre persone sono state fermate nell'ambito delle indagini sull'omicidio di un giovane di 22 anni avvenuto a Molfetta il 16 giugno. Tra i fermati c'è anche un minorenne. Le autorità hanno identificato e fermato i sospettati nel prosieguo delle attività investigative condotte dopo il fatto. La polizia ha continuato a raccogliere elementi per chiarire le responsabilità.

Svolta nelle indagini sull' omicidio di Antony La Forgia, il 22enne ucciso a colpi d’arma da fuoco nelle prime ore del 16 giugno scorso a Molfetta, nel Barese. I carabinieri hanno eseguito tre provvedimenti di fermo nei confronti di altrettanti presunti responsabili: si tratta di due maggiorenni e di un minorenne. I provvedimenti sono stati emessi dalle Procure di Trani e per i Minorenni di Bari, che hanno condotto un’attività investigativa congiunta. Omicidio Antony La Forgia, tre fermi a Molfetta Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il delitto sarebbe maturato nell’ambito dei contrasti per la gestione e il controllo delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Antony La Forgia ucciso a Molfetta, svolta nelle indagini: tre fermati, c’è anche un minorenne

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