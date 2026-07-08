Antonio Parimbelli ha compiuto 99 anni il 3 giugno. Ha detto che stare tra i giovani lo ha aiutato a sentirsi ancora giovane. La sua presenza tra le persone di diverse età è una consuetudine annuale, che si ripete da molti anni. La celebrazione del suo compleanno rappresenta un momento ricorrente nella sua vita, con questa occasione che si ripete da quasi un secolo.

«Ogni tanto, diciamo una volta all’anno, capita». Con quella del 3 giugno scorso, quella del compleanno, è una faccenda che Antonio Parimbelli è già capitata 99 volte. Per una certa Bergamo, che ha avuto modo di conoscerlo in quasi un secolo di vita cittadina, resta semplicemente «il notaio Parimbelli», professione fiduciaria che ha esercitato dai 28 anni, «quando, dopo un po’ di peripezie concorsuali, sono riuscito a passare l’esame di Stato al primo colpo», fino ai 75 «un po’ come succede ai vescovi, ma nel nostro caso è lo Stato che, con una lettera del ministero di Grazia e Giustizia, ti colloca d’ufficio a riposo». Oddio, riposo non si direbbe proprio perché, finito il notariato e dopo un lungo cursus honorum bancario, tra la Popolare di Bergamo e Ubi, Parimbelli ha vissuto una «second life» di soddisfazioni nel mondo della scuola. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Antonio Parimbelli compie 99 anni: «Stare in mezzo ai giovani mi ha mantenuto giovane»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elisa: “Ho manifestato per la Flotilla, mi sono ritrovata di fronte ai poliziotti in tenuta antisommossa. Mi ha fatto molta impressione. De Gregori contro gli artisti che si espongono? Non riesco a stare in silenzio”Un'artista ha raccontato di aver partecipato a una manifestazione a favore della Flotilla, trovandosi di fronte a agenti di polizia in tenuta...

Leggi anche: Leo Messi compie 39 anni: “Dio mi ha dato molto, un altro mondiale sarebbe anche troppo”