Un’impresa ha presentato un progetto artistico a Pozzuoli, città candidata a Capitale dell’Arte Contemporanea 2028, incentrato sulle “fragilità creative”. La proposta, che valorizza la forza delle visioni artistiche, si inserisce in un percorso di promozione culturale locale. Parallelamente, un’ambasciatrice di un’azienda alimentare ha promosso la farina Polselli in Colombia, contribuendo alla diffusione del prodotto all’estero. Entrambi i casi testimoniano il successo di iniziative imprenditoriali e culturali.

Pozzuoli: la città flegrea si candida a Capitale dell’Arte Contemporanea 2028 con il progetto sulle “fragilità creative” Ci sono storie che raccontano il successo di un’impresa e altre che testimoniano la forza di una visione. Quella di Andrea Bornacelli appartiene senza dubbio alla seconda categoria. È il percorso di una donna che ha scelto di cambiare vita inseguendo un ideale preciso: portare oltreoceano la vera pizza napoletana, quella che nasce prima di tutto dalla conoscenza della farina, dal rispetto dei tempi dell’impasto e dalla cultura di un mestiere che affonda le proprie radici nella tradizione. Imprenditrice, pizzaiola e cofondatrice di Pizzardi, nato a Bogotá insieme al marito Alejandro Sardi, Andrea proviene da un universo professionale lontano dalla ristorazione. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Andrea Bornacelli, l’ambasciatrice della farina Polselli che ha conquistato la Colombia

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