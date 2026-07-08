Ancona Dopo Petito ufficiale anche Calisto Maurizi punta su una nuova difesa green
L'Ancona ha annunciato ufficialmente la firma di Alessio Calisto, che si unisce a Davide Petito come nuovi acquisti. Calisto ha espresso entusiasmo per il proseguimento del suo percorso con il club. Entrambi i giocatori hanno già firmato e sono stati presentati tramite i canali ufficiali della società. La squadra si prepara a rafforzare la rosa per la prossima stagione.
Ufficiale Davide Petito, ufficiale da ieri anche Alessio Calisto: "Sono entusiasta di poter proseguire il mio percorso con l’ Ancona – ha dichiarato il terzino sinistro sulla pagina ufficiale biancorossa –. Voglio ringraziare la società per la stima e la fiducia che mi ha mostrato confermandomi al centro del progetto. Sono pronto a lavorare duramente per raggiungere gli obiettivi che la piazza merita. Il legame con i tifosi è speciale e non vedo l’ora di scendere nuovamente in campo per continuare a onorare questi colori". Le conferme dei due difensori che sono stati protagonisti lo scorso anno con la maglia del cavaliere armato, allungano... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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