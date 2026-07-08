Il Milan ha dichiarato di avere chiare le modalità di impiego di Pulisic, che sarà parte del progetto tecnico. L’attaccante non ha segnato nel 2026, dopo aver segnato otto gol nella prima parte della Serie A con l’allenatore precedente. La società ha espresso le proprie idee sul ruolo che intende assegnargli, senza ulteriori dettagli. Pulisic è uno dei giocatori considerati centrali nel piano della squadra.

Uno dei giocatori che sarà al centro del progetto del Milan è senza dubbio Pulisic: l'attaccante rossonero ha avuto un brutto 2026 con la maglia rossonera non riuscendo a segnare neanche un gol dopo gli otto segnati nella prima parte di Serie A con Massimiliano Allegri. Proprio nel 3-5-2 del tecnico italiano, lo statunitense ha sofferto una fase offensiva non brillante di tutta la squadra. Con Ruben Amorim le cose potrebbero essere molto diverse visto che il portoghese gioca un calcio molto più offensivo e verticale rispetto all'attuale allenatore del Napoli. promowebapp Le parole di Amorim in conferenza stampa: "Piede invertito da sinistra". Presentato oggi in conferenza stampa, Amorim ha parlato così di Pulisic: "È un giocatore di talento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Amorim su Pulisic: "Ho le idee chiare su come vorrei vederlo giocare". E lo spiega

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#Amorim in conferenza stampa: Ho le idee chiare su come voglio veder giocare #Pulisic. Con il piede destro sul lato sinistro, ma anche sull'altro lato. Anche se lo voglio tra le linee, non con i piedi sulla linea. via @FraNasato x.com

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