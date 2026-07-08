amii stewart incanta cagliari e inaugura il teatro del mare al parco nervi

Amii Stewart ha aperto il Teatro del Mare al Parco Nervi a Cagliari con un concerto. La nuova arena all’aperto si trova vicino agli specchi d’acqua di Su Siccu. La serata ha visto la cantante esibirsi davanti al pubblico presente. La struttura è stata inaugurata ufficialmente con questo evento. La performance ha attirato numerosi spettatori nella zona del Parco Nervi.

Una serata da incorniciare quella che ha inaugurato il Teatro del Mare, la nuova arena all’aperto del Parco Nervi a Cagliari che si affaccia sugli specchi d’acqua di Su Siccu. Protagonista assoluta Amii Stewart, icona della disco music e voce simbolo degli anni ’80, che ha aperto la rassegna “Rotte Sonore Summer” con un concerto inedito insieme all’ Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Ad accogliere il pubblico, uno scenario di rara suggestione: la brezza serale, il tramonto che si specchiava nell’acqua, il volo dei fenicotteri sullo sfondo di un’architettura industriale che racconta una storia lunga settant’anni. Amii Stewart in concerto a Cagliari al Teatro del Mare (foto Angelo Cucca) Il Teatro del Mare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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