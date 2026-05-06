È stato aperto il Giardino sull’Acqua, un parco pubblico gratuito situato sul lungomare di Napoli. Il nuovo spazio si trova lungo la costa e offre aree verdi, panchine e spazi dedicati alle attività all’aperto. Contestualmente, a Bacoli si annuncia l’apertura di un altro parco pubblico sul mare, con l’obiettivo di creare nuove zone di aggregazione per i cittadini. Entrambe le strutture sono state inaugurate nelle ultime settimane.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un’importante iniziativa sta per prendere forma a Bacoli, precisamente in località Casevecchie. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha recentemente annunciato su social media la creazione di un nuovissimo parco pubblico sul mare, un progetto che promette di trasformare questa zona costiera in un’oasi di benessere e bellezza. Il nuovo parco sorgerà proprio in un’area precedentemente occupata da due capannoni abusivi, rimossi per restituire dignità a questo angolo della città. “Sarà sul mare! Avremo un nuovo parco pubblico a Bacoli.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Inaugura il Giardino sull’Acqua: il parco gratuito sul mare di Napoli da non perdere!

A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook

Notizie correlate

Leggi anche: Scopri il Giardino Romantico di Napoli: 14.000 mq di verde, ingresso gratuito per tutti.

Turista finisce con l'auto in acqua durante l'imbarco sul ferryboat, il comandante Actv salva lui e il suo cane: «Non c?era tempo da perdere»VENEZIA - Ha sbagliato imbarco del ferry boat al Lido a causa della fitta nebbia e quando era ancora buio è precipitato in acqua finendo in laguna.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: La galleria come comunità: a Napoli, Studio Trisorio inaugura un ciclo di dialoghi tra artisti; All’Orto Botanico di Napoli torna la mostra-mercato Planta, il giardino e non solo; Studio Trisorio a Napoli inaugura 'Aperitivo con gli artisti': dialoghi.

Calcio in lutto per la scomparsa di Evaristo Beccalossi: nota di cordoglio anche da parte della SSC Napoli - facebook.com facebook