L'azienda ha annunciato l’obiettivo di superare i 100 milioni di euro di fatturato entro il 2026 e di aumentare la forza lavoro a circa 600 dipendenti. L’obiettivo è mantenere un percorso di crescita stabile, con un focus sulla stabilità nel territorio di appartenenza. La strategia prevede un’espansione che consenta di raggiungere una dimensione critica compatibile con la presenza sul mercato, senza perdere il legame con l’area locale.

Legnano, 8 luglio 2026 – L’obiettivo per il 2026 è quello di superare i 100 milioni di fatturato e arrivare a una forza lavoro di circa 600 persone, proseguendo con un percorso di crescita costante che sta portando la casa madre e le controllate alla dimensione critica ottimale per poter restare sul mercato. Il presidente del gruppo Amga, Gianluigi Arrara, a qualche settimana di distanza dall’approvazione del bilancio ha voluto fare il punto sulla situazione calcando la mano sul ruolo di operatore pubblico al servizio delle amministrazioni locali. Il ragionamento. Il punto di partenza sono i dati del 2025, che si è chiuso con un fatturato di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Amga: obiettivo 100 milioni di fatturato, senza perdere il legame con il territorio

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