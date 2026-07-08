Alunni con cittadinanza non italiana deroghe al limite del 30% | nota USR Emilia-Romagna per il 2026 27

Da orizzontescuola.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna ha pubblicato una nota con indicazioni operative per l’anno scolastico 202627 riguardanti gli alunni con cittadinanza non italiana. La nota stabilisce che si potrà derogare al limite del 30% di studenti stranieri per la formazione delle sezioni e delle classi. Questa disposizione permette di superare temporaneamente la soglia prevista in alcune situazioni, secondo le modalità definite dall’ufficio.

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L’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna ha fornito indicazioni operative per l’anno scolastico 202627 in merito agli alunni con cittadinanza non italiana e alla formazione delle sezioni e delle classi. La nota riguarda, in particolare, la procedura per richiedere deroghe motivate al limite del 30% di alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna sezione o classe. Il riferimento è al quadro nazionale già definito dalla Circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010, dalle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2014, dagli Orientamenti interculturali del 2022 e dalla circolare sulle iscrizioni per l’anno scolastico 202627. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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