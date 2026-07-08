Durante una vacanza alle Isole Eolie, una delle coppie coinvolte ha assistito un membro del gruppo che si è fatto male a un piede. La persona infortunata ha ricevuto cure sul posto, con i partner che si sono presi cura di lei. Nessun dettaglio sulla gravità dell’incidente o su eventuali interventi medici successivi è stato reso noto. La situazione ha richiesto l’intervento di amici per fornire supporto e assistenza durante l’accaduto.

A ltro che luna di miele in solitaria: Giulio Berruti e Michelle Hunziker si godono l’estate alle Isole Eolie insieme agli amici, e quando tra loro c’è un infortunio da gestire, la coppia si trasforma in una squadra di infermieri. in love. Protagonista involontaria dell’episodio, avvenuto in barca al largo di Lipari nei giorni scorsi, è Nunzia De Girolamo, rimasta ferita a un piede proprio mentre era in vacanza con i due. Michelle Hunziker, la carriera e gli amori della showgirl. guarda le foto Berruti-Hunziker, un amore che si consolida in vacanza. Se c’è una cosa che Giulio Berruti e Michelle Hunziker non fanno più, è nascondersi. Nata tra Roma e le Terme di Saturnia a fine 2025, la loro storia è passata dai souk di Marrakech ai baci in controluce sul mare, fino a diventare una delle coppie più solide (e più fotografate) dell’estate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Altro che luna di miele riservata: Nunzia De Girolamo si fa male a un piede e la nuova coppia interviene per assisterla

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El CEO dice no tener interés en ella, pero su cuerpo no puede aguantarse.

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