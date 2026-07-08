altagamma il lusso torna a crescere

Cambia il mercato del lusso e iniziano a vedersi segnali positivi. È quanto emerge dalla dodicesima edizione del True-Luxury Global Consumer Insights, lo studio annuale condotto da BCG-Boston Consulting Group in collaborazione con Altagamma. Presentata ieri, l’analisi, che si basa sulle risposte di oltre 10 mila consumatori del lusso in 11 mercati globali, più di 100 interviste e l’analisi di 26 categorie di prodotto in sette settori (moda, design, gioielleria, alimentare, ospitalità, motori e nautica), evidenzia un cambio di passo del settore, “Dopo una fase di reset, il lusso è tornato a crescere, ma su basi più solide e bilanciate”, ha spiegato Filippo Bianchi, Managing Director and Senior Partner, Global Head of Luxury di BCG. 🔗 Leggi su Panorama.it

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