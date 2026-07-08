Altagamma il lusso torna a crescere
Il mercato del lusso mostra segnali di crescita secondo il dodicesimo report True-Luxury Global Consumer Insights, condotto da BCG in collaborazione con Altagamma. Lo studio annuale evidenzia un cambiamento nelle tendenze di consumo, con dati che indicano un ritorno alla crescita nel settore del lusso. I risultati sono stati presentati in occasione della dodicesima edizione del rapporto.
Cambia il mercato del lusso e iniziano a vedersi segnali positivi. È quanto emerge dalla dodicesima edizione del True-Luxury Global Consumer Insights, lo studio annuale condotto da BCG-Boston Consulting Group in collaborazione con Altagamma. Presentata ieri, l’analisi, che si basa sulle risposte di oltre 10 mila consumatori del lusso in 11 mercati globali, più di 100 interviste e l’analisi di 26 categorie di prodotto in sette settori (moda, design, gioielleria, alimentare, ospitalità, motori e nautica), evidenzia un cambio di passo del settore, “Dopo una fase di reset, il lusso è tornato a crescere, ma su basi più solide e bilanciate”, ha spiegato Filippo Bianchi, Managing Director and Senior Partner, Global Head of Luxury di BCG. 🔗 Leggi su Panorama.it
Reborn, I chose to be the nanny of a cold CEO, but was spoiled like a princess!
Notizie e thread social correlati
La S.C. Castelfiorentino torna a crescere: il prossimo anno arrivano gli esordientiLa Società Ciclistica Castelfiorentino partecipa all’Empoli Sport Festival, che si svolge fino a domani nel parco di Serravalle.
Supermedia AGI/Youtrend, il centrodestra torna a crescere. FdI e Lega trainano la rimontaSecondo la supermedia AGI/Youtrend, il centrodestra ha registrato un aumento di un punto percentuale nelle ultime due settimane.
Temi più discussi: Bcg-Altagamma, Lusso atteso in crescita tra 2 e 5% nel 2026; Altagamma e BCG: il lusso riparte su basi più solide; Lusso, riparte il mercato: crescita fino al 5% nel 2026 e 7% entro 2027; Saks esce dalla bancarotta e punta sul lusso di alta gamma per rilanciare il fatturato.
Il Monitor Altagamma-Bain prevede per il 2026 una crescita fino al 2% del mercato globale del lusso e tra il 2% e il 4% dei beni personali. Trainano esperienze luxury, Stati Uniti e AI, mentre la Cina torna a crescere e l'Europa resta debole. facebook
Altagamma, il lusso torna a crescereCambia il mercato del lusso e iniziano a vedersi segnali positivi. È quanto emerge dalla dodicesima edizione del True-Luxury Global Consumer Insights, lo ... panorama.it
Bcg-Altagamma, Lusso atteso in crescita tra 2 e 5% nel 2026La 12esima edizione del True-luxury global consumer insights prevede un'accelerazione del settore tra il 4% e il 7% entro il 2029. Ai decisiva nel percorso d'acquisto, che premia sempre più qualità e ... it.fashionnetwork.com
Il #lusso non è solo immagine: è un motore economico, culturale e industriale. Si scrive e si parla spesso di moda e lusso come se fossero solo immagine. Ma è davvero così? Dietro ogni evento del lusso c’è una filiera articolata: artigiani, modellisti, ricamatori, x.com