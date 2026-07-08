Beppe Allocca, artigiano e attore, ha portato sul palco uno spettacolo dedicato ai cenciaioli del distretto, artigiani specializzati nella produzione di oggetti in metallo. Lo spettacolo combina la narrazione teatrale con la creazione di capi di maglieria, unendo lavoro artigianale e performance dal vivo. La rappresentazione mira a rendere omaggio alla storia e alle tradizioni di questa categoria di artigiani, coinvolgendo anche il pubblico in un dialogo tra rigenerazione e consumo.

Professione . artigiano teatrante. Si può produrre capi in maglieria e allo stesso tempo portare storie sul palcoscenico? Sì, se l’artigiano teatrante in questione si chiama Beppe Allocca ed è autore di uno spettacolo che punta a omaggiare la storia dei cenciaioli del distretto. In scena stasera alla Corte delle Sculture, alle 21.30, " Genesi del Rigenero " è uno spettacolo ironico e illuminante che porta in scena i maestri del riciclo tessile da oltre un secolo e la trasforma in una riflessione teatrale sulla moda contemporanea, il consumo critico e il fast fashion. Sul palco, con tutta la sua energia, il narratore Allocca, anima del progetto Lofoio, firma una drammaturgia che nasce dall’esperienza diretta di chi lavora con i filati rigenerati al fianco dei leggendari cenciaioli toscani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allocca e i cenciaioli. Rigenero e consumo dialogano sul palco

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