Guido Crosetto ha espresso preoccupazione riguardo alla diffusione di minacce interne, riferendosi all’arresto di due ex agenti che avrebbero venduto informazioni a un paese straniero. Ha affermato che il problema si trova ormai all’interno delle abitazioni, non più solo all’esterno. Le sue dichiarazioni sono state fatte in seguito agli arresti di due ex addetti ai servizi segreti.

nostro inviato ad Ankara La minaccia non è più alle nostre porte, ma dentro le nostre case. Con parole diverse, certo. Ma è esattamente questo il senso del ragionamento di Guido Crosetto (nella foto) nel commentare l'arresto di due ex 007 che vendevano informazioni alla Russia. Il ministro della Difesa è appena arrivato ad Ankara insieme al titolare degli Esteri Antonio Tajani per partecipare al vertice Nato. Giorgia Meloni è appena decollata da Roma, tanto che dall'hotel Sheraton Ankara l'ambasciatore italiano in Turchia e una delegazione ristretta si è già mossa per andarla a ricevere all'aeroporto militare Etimesgut. Così, prima di andare a incontrare il suo nuovo omologo britannico Dan Jarvis, Crosetto si sofferma con alcuni giornalisti e commenta l'indagine della procura di Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Allarme di Crosetto. "Sono dappertutto. E noi non abbiamo gli anticorpi giusti"

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Riforma Crosetto e Altra difesa possibile reddit

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