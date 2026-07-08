Nei prossimi giorni crescerà il numero di città con bollino arancione. Dieci la città in allerta arancione oggi, mercoledì 8 luglio. Il picco verrà toccato domani, 9 luglio con l'allarme rosso previsto per una città capoluogo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bollino rosso in 17 città per le ondate di calore, il caldo afoso dovrebbe durare almeno fino a inizio luglioIl bollino rosso riguarda 17 città a causa delle ondate di calore, con temperature elevate che dureranno almeno fino all'inizio di luglio.

Verso il ritorno del caldo: Bari oggi e domani codice verde, mercoledì giallo Ministero della Salute, bollettino ondate di calore: prime città campione in arancioneBari sarà in codice verde oggi e domani, mentre mercoledì passerà a allerta gialla secondo il Ministero della Salute.

Temi più discussi: Allarme afa in Italia: mercoledì 8 luglio bollino arancione in dieci città, rischio ondate di calore; ?Caldo record in Europa, oggi il picco a Est: Budapest verso i 40°C, scatta l'allerta in 7 Paesi; Caldo record, finalmente la svolta: ecco quando finisce. Ma è subito allarme temporali. Pregliasco: Cosa fare e dove non ripararsi; Dopo il grande caldo, ora è allarme temporali.

Allarme afa in Italia, mercoledì 8 luglio bollino arancione in dieci cittàAllarme afa in Italia: mercoledì 8 luglio sono 10 le città con bollino arancione, mentre per giovedì 9 luglio è previsto il picco con ... bigodino.it

Allarme afa in Italia: mercoledì 8 luglio bollino arancione in dieci città, rischio ondate di caloreNuovo allerta per ondate di calore in Italia. Nei prossimi giorni crescerà il numero di città con bollino arancione e in un caso si arriverà al livello di allerta massimo con il bollino rosso. Oggi, m ... fanpage.it

La morsa dell' #afa non dà tregua, 18 città da bollino rosso in #Italia. Emergenza #caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi. E l'OMS lancia l'allarme: Lo stress da calore è un killer silenzioso x.com

[LIVE News] Ondata di caldo record in Francia, in Italia 15 città da bollino rosso. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. E' stata la notte più calda d reddit