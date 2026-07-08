Allarme afa in Italia | mercoledì 8 luglio bollino arancione in dieci città rischio ondate di calore
Mercoledì 8 luglio si registrano dieci città italiane con bollino arancione a causa dell’ondata di calore. Domani, 9 luglio, si prevede un aumento del livello di allerta, con una città capoluogo che passerà al livello rosso. Il rischio di ondate di calore si intensifica nei prossimi giorni, con un incremento delle aree sotto allerta.
Nei prossimi giorni crescerà il numero di città con bollino arancione. Dieci la città in allerta arancione oggi, mercoledì 8 luglio. Il picco verrà toccato domani, 9 luglio con l'allarme rosso previsto per una città capoluogo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Bollino rosso in 17 città per le ondate di calore, il caldo afoso dovrebbe durare almeno fino a inizio luglioIl bollino rosso riguarda 17 città a causa delle ondate di calore, con temperature elevate che dureranno almeno fino all'inizio di luglio.
Verso il ritorno del caldo: Bari oggi e domani codice verde, mercoledì giallo Ministero della Salute, bollettino ondate di calore: prime città campione in arancioneBari sarà in codice verde oggi e domani, mentre mercoledì passerà a allerta gialla secondo il Ministero della Salute.
Temi più discussi: Allarme afa in Italia: mercoledì 8 luglio bollino arancione in dieci città, rischio ondate di calore; ?Caldo record in Europa, oggi il picco a Est: Budapest verso i 40°C, scatta l'allerta in 7 Paesi; Caldo record, finalmente la svolta: ecco quando finisce. Ma è subito allarme temporali. Pregliasco: Cosa fare e dove non ripararsi; Dopo il grande caldo, ora è allarme temporali.
Allarme afa in Italia, mercoledì 8 luglio bollino arancione in dieci cittàAllarme afa in Italia: mercoledì 8 luglio sono 10 le città con bollino arancione, mentre per giovedì 9 luglio è previsto il picco con ... bigodino.it
Allarme afa in Italia: mercoledì 8 luglio bollino arancione in dieci città, rischio ondate di caloreNuovo allerta per ondate di calore in Italia. Nei prossimi giorni crescerà il numero di città con bollino arancione e in un caso si arriverà al livello di allerta massimo con il bollino rosso. Oggi, m ... fanpage.it
La morsa dell' #afa non dà tregua, 18 città da bollino rosso in #Italia. Emergenza #caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi. E l'OMS lancia l'allarme: Lo stress da calore è un killer silenzioso x.com
Caldo record in Europa, l'Oms lancia l'allarme: oltre 1.300 morti per l'ondata di afa Temperature vicine ai 40 gradi in gran parte del continente, Italia nella morsa del caldo e primi segnali di cambiamento con l'arrivo di correnti più fresche dal Nord Atlantico. In Fr facebook
[LIVE News] Ondata di caldo record in Francia, in Italia 15 città da bollino rosso. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. E' stata la notte più calda d reddit