Allarme afa in Italia | mercoledì 8 luglio bollino arancione in dieci città rischio ondate di calore

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 8 luglio si registrano dieci città italiane con bollino arancione a causa dell’ondata di calore. Domani, 9 luglio, si prevede un aumento del livello di allerta, con una città capoluogo che passerà al livello rosso. Il rischio di ondate di calore si intensifica nei prossimi giorni, con un incremento delle aree sotto allerta.

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Nei prossimi giorni crescerà il numero di città con bollino arancione. Dieci la città in allerta arancione oggi, mercoledì 8 luglio. Il picco verrà toccato domani, 9 luglio con l'allarme rosso previsto per una città capoluogo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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