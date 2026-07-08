Alla scoperta del turismo sportivo Le tre giornate saranno al Florenz

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre giornate dedicate al turismo sportivo si terranno al Florenz. Questo settore, tra i più attivi, attrae visitatori tutto l’anno, utilizza gli impianti esistenti e coinvolge l’economia locale. Le tre giornate puntano a promuovere le attività sportive come motore di sviluppo turistico e di valorizzazione territoriale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il turismo sportivo rappresenta oggi uno dei comparti più dinamici, capace di generare presenze durante tutto l’anno, valorizzare gli impianti, coinvolgere il tessuto economico locale e creare nuove opportunità per il territorio. È in questo scenario che si inserisce la seconda edizione di Fcs Ferrara&Comacchio Sport, in programma dall’8 al 10 ottobre 2026 al Florenz Open Air Resort di Lido degli Scacchi, a Comacchio. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Visit Ferrara, realtà che riunisce settanta operatori dell’intera filiera turistica della provincia ferrarese, in collaborazione con Visit Comacchio, con l’obiettivo di mettere in relazione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alla scoperta del turismo sportivo le tre giornate saranno al florenz
© Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta del turismo sportivo. Le tre giornate saranno al Florenz
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Isola del Giglio Una Perla del Tirreno 720p caption

Video Isola del Giglio Una Perla del Tirreno 720p caption

Notizie e thread social correlati

Giornate Fai: alla scoperta del parco Punta Serrone con gli studenti del "Marzolla"Gli studenti del liceo classico “Marzolla” di Brindisi hanno guidato i visitatori nel parco Punta Serrone durante le Giornate Fai.

Giornate europee dell’archeologia: alla scoperta dei restauri in corso della Domus del ChirurgoDurante le Giornate Europee dell’Archeologia, si sono svolte visite guidate presso i restauri in corso della Domus del Chirurgo.

Argomenti più discussi: La nuova frontiera del turismo 'lento': le Valli e il Delta visitabili a spasso o in bus; Il programma di AURA fra workshop e scoperta; Modena Slow 2026, al via la nuova rassegna tra trekking e turismo esperienziale; Firenze: tornano le Notti dell’Archeologia. Un viaggio notturno tra storia, scoperte e antiche civiltà.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web