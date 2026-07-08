Tre giornate dedicate al turismo sportivo si terranno al Florenz. Questo settore, tra i più attivi, attrae visitatori tutto l’anno, utilizza gli impianti esistenti e coinvolge l’economia locale. Le tre giornate puntano a promuovere le attività sportive come motore di sviluppo turistico e di valorizzazione territoriale.

Il turismo sportivo rappresenta oggi uno dei comparti più dinamici, capace di generare presenze durante tutto l’anno, valorizzare gli impianti, coinvolgere il tessuto economico locale e creare nuove opportunità per il territorio. È in questo scenario che si inserisce la seconda edizione di Fcs Ferrara&Comacchio Sport, in programma dall’8 al 10 ottobre 2026 al Florenz Open Air Resort di Lido degli Scacchi, a Comacchio. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Visit Ferrara, realtà che riunisce settanta operatori dell’intera filiera turistica della provincia ferrarese, in collaborazione con Visit Comacchio, con l’obiettivo di mettere in relazione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta del turismo sportivo. Le tre giornate saranno al Florenz

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