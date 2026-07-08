Alla prima de L’Odissea Zendaya nasconde un segreto di tremila anni | i gioielli sono del I millennio avanti Cristo

Durante il photocall londinese di The Odyssey, Zendaya ha indossato gioielli risalenti al I millennio avanti Cristo, rivelando un segreto di tremila anni. L’attrice ha scelto abiti che richiamano la storia, ma sono i gioielli autentici a testimoniare un passato reale. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma l’uso di accessori antichi ha attirato l’attenzione dei presenti. La scelta ha suscitato curiosità tra i partecipanti, che hanno osservato dettagli risalenti a epoche remote.

Ci sono abiti che citano la storia, e poi ci sono gioielli che la storia l’hanno attraversata davvero. Al photocall londinese di The Odyssey, il nuovo kolossal diretto da Christopher Nolan, Zendaya ha dimostrato ancora una volta di saper trasformare il method dressing in un vero strumento di racconto. Ma questa volta ha superato ogni aspettativa: mentre l’abito Jacquemus richiamava l’immaginario della Grecia classica, in linea con il personaggio di Atena che interpreta sullo schermo, i veri protagonisti del look erano gli orecchini. Non semplici gioielli ispirati all’antichità, ma autentici reperti archeologici risalenti al I millennio avanti Cristo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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