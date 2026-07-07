Al Bano ha annunciato di aver deciso di sposare Loredana Lecciso, con cui sta da 25 anni, suscitando reazioni negative tra i figli maggiori. Nonostante la lunga convivenza, i figli non avrebbero accettato la decisione di matrimonio. La notizia è stata comunicata recentemente dall’artista, creando sorpresa tra i media. Non sono stati forniti dettagli sul matrimonio né sulle eventuali reazioni ufficiali dei familiari.

La notizia di Al Bano e Loredana Lecciso sposi non è piaciuta ai figli maggiori di lui che non accetterebbero questa unione, sebbene stiano da 25 anni insieme Pochi giorni faAl Bano ha sorpreso tutti con un annuncio inaspettato: dopo 25 anni ha deciso di sposare Loredana Lecciso.Qualcosa che la sua compagna gli chiedeva da tempo ed anche per chiudere un cerchio su un’unione su cui spesso si è discusso. Ma, secondo fonti diChi, sembra che in realtà questa notizia non sia stata ben accolta dai figli di lui, quelli avuti conRomina Power. Al Bano e Loredana Lecciso convolano a nozze, i figli di lui ci saranno? Si sa chei rapporti tra i figli precedenti di Al Bano e Loredana Lecciso non sono tra i migliori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Al Bano e Loredana Lecciso si sposano, ma non mancano i malumori

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