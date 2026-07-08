Romina Power ha commentato il matrimonio imminente tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, che si terrà a breve. La notizia delle nozze ha generato tensioni all’interno della famiglia e nel paese di origine dell’artista. Secondo fonti locali, ci sarebbero state reazioni di malcontento e discussioni tra i membri della famiglia coinvolti. La cerimonia è prevista nelle prossime settimane, mentre le reazioni pubbliche sono ancora incerte.

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si preparano alle nozze, ma la notizia del matrimonio fra i due avrebbe già creato malcontento in famiglia e tensioni a Cellino San Marco. Al Bano Carrisi sposa Loredana Lecciso, la reazione dei figli e di Romina. La notizia era da tempo nell’aria, ma Al Bano Carrisi ha scelto di confermarla nel corso di un’intervista televisiva. Ospite di Storie al Bivio di Sera, il programma condotto da Monica Setta, il cantante ha svelato di voler portare all’altare la storica compagna Loredana Lecciso. Un matrimonio di cui si parlava da tempo, ma che ora sarebbe stato confermato. “Il matrimonio con Loredana, ne sono certo, arriverà – ha detto l’artista -. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Al Bano e Loredana Lecciso sposi, la reazione di Romina Power

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Malumori e agitazione: Al Bano e Loredana Lecciso sposi, l'annuncio scatena la reazione di Romina

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