La Procura di Agrigento ha aperto un’indagine sulla morte di un operaio di 53 anni avvenuta nel cantiere del viadotto Akragas. L’area è stata sequestrata e si procederà con l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La morte si è verificata nel pomeriggio di ieri all’interno del sito di lavoro. Nessun’altra informazione è stata resa nota sui dettagli dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sequestrata l’area del cantiere, sarà disposta l’autopsia. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sulla morte di Gerlando Brucceri, l’operaio di 53 anni deceduto nel pomeriggio di ieri all’interno del cantiere del viadotto Akragas. Il procuratore Giovanni Di Leo, dopo aver effettuato personalmente un sopralluogo sul luogo della tragedia, ha disposto il sequestro dell’intera area interessata dai lavori. Nelle prossime ore sarà con ogni probabilità conferito l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo della vittima. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. L’esame autoptico sarà determinante per stabilire se il decesso sia stato provocato da un improvviso malore oppure da un incidente sul lavoro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Agrigento, operaio morto nel cantiere del viadotto Akragas: aperta un’inchiesta dalla Procura

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