Indagini in corso sulla morte di un operaio di 53 anni nel cantiere del viadotto Morandi, ad Agrigento. L'uomo è stato trovato senza vita nel sito di lavori di recupero del ponte che collega Agrigento a Porto Empedocle. Le autorità stanno verificando le cause del decesso, senza al momento comunicare dettagli sulle circostanze o eventuali responsabilità. La procura ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità legate all'incidente.

Si infittisce il giallo sulla morte di Gerlando Brucceri, operaio agrigentino di 53 anni trovato senza vita nel cantiere del viadotto Morandi, il ponte che collega Agrigento a Porto Empedocle, dove da anni sono in corso i lavori di recupero. Dal malore all'ipotesi dell'incidente In un primo momento si era ipotizzato che il decesso fosse stato provocato da un improvviso malore. Con il passare delle ore, però, questo scenario sembra lasciare spazio all'ipotesi di un incidente sul lavoro. L'operaio presenterebbe infatti fratture al cranio e sarebbe stato rinvenuto in una posizione ritenuta «anomala» per un corpo che sarebbe precipitato da un'altezza di circa tre metri. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Giallo sulla morte di un operaio nel cantiere del viadotto Morandi ad Agrigento: si indaga sulle cause del decesso

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