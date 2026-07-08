Nei primi sei mesi dell'anno si sono verificati 111 episodi di aggressione ai sanitari. In risposta, sono stati adottati strumenti di sicurezza più efficaci, tra cui l'installazione di posti fissi di polizia e sistemi di allerta immediata. Sono stati inoltre potenziati i sistemi di videosorveglianza nelle aree di pronto soccorso. La politica di tolleranza zero contro ogni forma di violenza nei confronti del personale sanitario viene rafforzata con interventi concreti.

Un percorso condiviso per rafforzare la politica di tolleranza zero nei confronti di ogni forma di aggressione, con strumenti di sicurezza rafforzati, come il posto fisso di polizia e sistemi di allerta immediata, o la videosorveglianza in pronto soccorso. Sono questi gli elementi contenuti nei protocolli d’intesa per la gestione degli interventi urgenti in caso di aggressione nei confronti dei professionisti sanitari e socio-sanitari che sono stati firmati ieri a Terni. Gli accordi, siglati con la Prefettura di Perugia, la Prefettura di Terni, l’Azienda Ospedaliera di Perugia e le aziende Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2 (l’Ao di Terni l’aveva... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggressioni ai sanitari in aumento. Nei primi sei mesi già 111 episodi

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