Afragola oggi l’ultimo saluto a Francesca Tucci | prosegue inchiesta sulla morte della 23enne

Notizia in breve

Alle 10.30 si tengono i funerali di Francesca Tucci nella Basilica di Sant’Antonio ad Afragola. La studentessa di 23 anni, deceduta all’ospedale Cardarelli di Napoli, dopo un intervento chirurgico in regime di intramoenia, sono in corso indagini sulla sua morte. La procura ha aperto un fascicolo, e si attendono risultati sull’autopsia. La famiglia ha disposto il funerale, mentre l'inchiesta prosegue per chiarire le cause del decesso.