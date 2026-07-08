Afragola oggi l’ultimo saluto a Francesca Tucci | prosegue inchiesta sulla morte della 23enne
Alle 10.30 si tengono i funerali di Francesca Tucci nella Basilica di Sant’Antonio ad Afragola. La studentessa di 23 anni, deceduta all’ospedale Cardarelli di Napoli, dopo un intervento chirurgico in regime di intramoenia, sono in corso indagini sulla sua morte. La procura ha aperto un fascicolo, e si attendono risultati sull’autopsia. La famiglia ha disposto il funerale, mentre l'inchiesta prosegue per chiarire le cause del decesso.
Si svolgeranno questa mattina, alle 10.30, nella Basilica di Sant'Antonio di Afragola, i funerali di Francesca Tucci, la studentessa di Giurisprudenza di 23 anni deceduta all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo un intervento chirurgico eseguito in regime di intramoenia. La salma della giovane è stata riconsegnata ai familiari dopo l'esecuzione dell'autopsia presso il Secondo Policlinico di Napoli, disposta dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta aperta per fare luce sulle cause del decesso. L'indagine, coordinata dal pubblico ministero Mario Canale, ipotizza il reato di omicidio colposo e vede iscritti nel registro degli indagati tre medici. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Notizie e thread social correlati
Napoli, sit-in al Cardarelli per Francesca Tucci, morta a 24 anni dopo un intervento. Domani ad Afragola i funeraliAmici e parenti si sono riuniti in silenzio davanti all'ospedale con uno striscione che chiede giustizia, dopo la morte di una giovane di 24 anni...
I dubbi sulla morte della magistrata Francesca Ercolini a PesaroLa procura sta considerando l’ipotesi che la morte della magistrata, trovata nel dicembre 2022 nella sua casa di Pesaro, non sia avvenuta per...
Temi più discussi: Morta in terapia intensiva: oggi i funerali di Francesca Tucci; Morta dopo un doppio intervento al Cardarelli, aperta un'inchiesta; Napoli, Francesca Tucci morta al Cardarelli dopo un doppio intervento: tre medici indagati; Francesca Tucci morta all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo due interventi, lo sfogo del padre: Distrutto.
Oggi l'ultimo saluto a Francesca Tucci alle 1030 ad Afragola morta dopo un intervento al Cardarelli. x.com
Oggi l'ultimo saluto a Francesca Tucci alle 1030 ad Afragola morta dopo un intervento al Cardarelli. facebook
Morta in terapia intensiva: oggi i funerali di Francesca TucciSi terranno alle 10,30 di oggi, nella basilica di Sant'Antonio di Afragola, i funerali di Francesca Tucci, la 23enne morta al Cardarelli di Napoli dopo un intervento eseguito in intramoenia. Dopo l'es ... napolitoday.it
Francesca Tucci morta al Cardarelli, il sit in: Potevano salvarlaUn raggio di sole che portava luce nella vita di tutti noi. La descrizione di Francesca Antonia Tucci con l’immagine di una ragazza solare e piena di vita è il ... ilmattino.it