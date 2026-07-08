Affitti sempre più cari in Italia | dal 2018 i canoni sono aumentati del 22% L’emergenza casa coinvolge un milione e mezzo di famiglie

In Italia, i canoni di affitto sono aumentati in media del 22,6% tra il 2018 e il 2024. L'incremento riguarda sia le grandi città sia molti capoluoghi di medie e piccole dimensioni. Attualmente, circa un milione e mezzo di famiglie si trovano a dover affrontare questa situazione di aumento dei costi abitativi. Il rapporto è stato pubblicato dall’Istituto per la finanza e l’economia locale, evidenziando come l’emergenza casa coinvolga un’ampia parte della popolazione.

Il costo degli affitti in Italia è cresciuto in media del 22,6% tra il 2018 e il 2024. È quanto emerge dal dossier La questione abitativ a dell’Istituto per la finanza e l’economia locale (Ifel), secondo cui la crescita dei canoni non riguarda soltanto le grandi città, ma si estende anche a molti capoluoghi medi e piccoli. Tra le aree più colpite ci sono Milano, Firenze e Aosta, con aumenti superiori al 40%. Il rapporto evidenzia inoltre come la difficoltà di trovare un’abitazione a costi sostenibili rappresenti ormai uno dei principali ostacoli all’autonomia di giovani e famiglie. Sul tema è intervenuto il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci Gaetano Manfredi, che ha chiesto al governo una legge nazionale sugli affitti brevi. 🔗 Leggi su Open.online

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