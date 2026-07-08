Durante la puntata del 8 luglio 2026 di “Affari Tuoi”, il conduttore si è emozionato ascoltando la storia toccante di una concorrente. La trasmissione, che ha ripreso dopo pause e repliche, si avvicina alla fine della stagione. La concomitanza con i Mondiali di Calcio 2026 ha complicato il finale, anche se il programma rimane in onda.

Dopo stop, ripartenze e repliche, Affari Tuoi torna finalmente in onda con la puntata dell’8 luglio 2026. Il programma condotto di Stefano De Martino si avvia verso il finale di stagione, ma la presenza dei Mondiali di Calcio 2026 rendono più complicato l’addio (per ora) ai telespettatori. Affari Tuoi, Stefano De Martino si commuove. A giocare nella puntata dell’8 luglio 2026 dello show di Rai Uno, Camilla della Liguria che ha scelto di partecipare al programma insieme al compagno Tommaso. La partita della concorrente è iniziata nel migliore dei modi: Camilla ha infatti eliminato prima il pacco Ballerina di Martina Miliddi, poi quello di Gennarino e infine ha trovato l’invenzione di Herbert Ballerina. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino si emoziona per la storia toccante di Camilla

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