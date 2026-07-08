aesse e fuzzi settanta lavoratori a rischio

Settanta lavoratori rischiano il posto a causa della crisi che coinvolge Aesse Projects e Fuzzi, due aziende storiche del tessile tra Cattolica e San Giovanni in Marignano. Dopo i problemi di Aeffe e Gilmar, anche queste imprese sono state colpite da difficoltà finanziarie. Le due aziende, controllate e con stabilimenti nella stessa zona, si trovano ora in una situazione di incertezza che mette a rischio l’occupazione dei dipendenti.

Un altro terremoto scuote il distretto della moda riminese. Dopo le difficoltà che hanno investito Aeffe e Gilmar, questa volta a finire al centro della crisi sono Aesse Projects e la controllata Fuzzi, due storiche realtà del tessile con stabilimenti tra Cattolica e San Giovanni in Marignano. La prima ha presentato una richiesta di concordato per la ristrutturazione del debito, mentre entrambe hanno avviato la cassa integrazione straordinaria per cessazione dell’attività. Un epilogo che, salvo colpi di scena, potrebbe tradursi nella chiusura delle due aziende entro dicembre e nella perdita del posto di lavoro per circa 70 dipendenti. Per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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