L'astronauta italiano Luca Parmitano è stato scelto come pilota per la missione Artemis III. La presidente del Consiglio ha espresso congratulazioni, sottolineando che questa nomina conferma l’eccellenza italiana nel settore aerospaziale. La missione è programmata per il prossimo anno.

“Congratulazioni aLuca Parmitanoper la sua assegnazione come pilota diArtemis III. Un traguardo straordinario che rende orgogliosa l’Italia e conferma il valore della nostra eccellenza nel settore spaziale“. E’ con queste parole che il presidente del ConsiglioGiorgia Melonisi congratula con l’astronauta siciliano scelto dallaNasaper la missione che dovrà sperimentare nell’orbita terrestreletecnologie che apriranno la via verso la Luna, prevista nella seconda metà del 2027. Visibilmente commosso, Parmitano ha preso la parole e ringraziato l’agenzia spaziale per la fiducia e la granderesponsabilitàaffidatagli, ripercorrendo al contempo le tappe più importanti della sua carriera: “La mia base di lancio è stata il mio Paese, l’Italia, che mi ha dato l’istruzione necessaria per arrivare a questa missione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Artemis III, Meloni si congratula con Parmitano: ‘Italia conferma eccellenza in settore aerospaziale’

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