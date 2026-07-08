NAPOLI – «I numeri che il Comune di Napoli presenta come risultato di un’azione efficace raccontano, letti fino in fondo, una storia diversa». È la posizione dell’ACNCC, associazione campana di categoria del noleggio con conducente, che interviene dopo il comunicato con cui la Polizia Locale ha rivendicato 197 verbali complessivi nel primo semestre del 2026 nell’area dell’aeroporto di Capodichino. «Il dato che l’amministrazione omette è quello che conta di più: l’esito giudiziario di quei provvedimenti. Nell’ultimo mese, la maggior parte dei verbali elevati a conducenti NCC associati all’ACNCC sono stati impugnati davanti al giudice di pace; tutti, senza eccezione, sono stati impugnati, si é ottenuta la sospensiva e molti dei quali già annullati. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Aeroporto di Capodichino, ACNCC contesta i numeri dei verbali elevati agli NCC

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