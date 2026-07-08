Un aereo della compagnia K2 Airways è scomparso dai radar vicino allo stretto di Hormuz, con una rapida e anomala discesa prima della perdita del segnale. Il volo KTA1732 risultava disperso alle 21.05 di ieri, e i primi dati suggeriscono un possibile incidente in mare. La piattaforma FlightRadar24 ha diffuso la notizia attraverso i propri canali social, evidenziando la mancanza di ulteriori dettagli sulla dinamica dell’evento.

«Il volo KTA1732 della K2 Airways risulta disperso. I dati preliminari indicano un possibile incidente in mare». Alle 21.05 di ieri, è questo il messaggio che compare sui profili social di FlightRadar24, il tracker di voli conosciuto a livello mondiale che mostra il traffico aereo in tempo reale. Ad essere scomparso è il Boeing 737 cargo della compagnia pakistana K2 Airways. Un velivolo partito da Sharjah - negli Emirati Arabi Uniti - con a bordo cinque membri dell'equipaggio, che avrebbe perso i contatti con il controllo del traffico aereo martedì sera dopo aver segnalato un problema al sistema di navigazione mentre era in rotta verso Karachi, dopo aver attraversato Hormuz. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Aereo della K2 Airways scompare dai radar vicino Hormuz, picchiata anomala e improvvisa. «È precipitato»

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Aereo della K2 Airways scompare dai radar vicino Hormuz, picchiata anomala e improvvsa

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