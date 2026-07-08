Un aereo cargo ha scomparso dai radar mentre sorvolava una rotta molto trafficata. Dopo una rapida discesa, si è verificata una piccola perdita di altitudine e poi il velivolo non è più stato rilevato. Le autorità hanno avviato ricerche nella zona, senza ancora trovare tracce dell’aereo. Non ci sono informazioni su eventuali sopravvissuti o cause dell’incidente. Le operazioni di ricerca continuano nella regione.

Un volo di linea destinato al trasporto merci è svanito nel nulla mentre attraversava una delle rotte più trafficate. In pochi minuti, una normale tratta internazionale si è trasformata in un’emergenza che ha spinto le autorità ad attivare un’imponente macchina dei soccorsi, alimentando l’apprensione per le persone presenti a bordo e per le cause ancora tutte da chiarire. >> Michelle Hunziker e Giulio Berruti, cosa è successo dopo le nozze di Aurora Le prime informazioni diffuse dalle autorità parlano di una sequenza di eventi estremamente rapida. L’aeromobile avrebbe comunicato un’anomalia ai sistemi di navigazione, per poi perdere quota in maniera anomala e interrompere improvvisamente ogni comunicazione con i controllori del traffico aereo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Aereo scompare dai radar, picchiata improvvisa. “È precipitato”

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